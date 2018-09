Kiel

Das Resultat ist gefühlt für beide gleich: Es tut sich nichts. Und das, obwohl Buchholz der Bahn Geldstrafen auferlegt, mit Sanktionen droht. Woran liegt das bloß?

Die Politik will Druck auf die Betreiber einer Strecke aufbauen, die Fahrgäste ebenfalls – doch der Druck kommt kaum an, weil die Alternativen fehlen. In mehrfacher Hinsicht: Auf vielen Strecken können die Fahrgäste kein anderes Verkehrsmittel nehmen, wie nach Sylt, oder andere Varianten wie die Fahrt über die A7 sind nicht attraktiv. Auch den Unternehmen fehlen Alternativen: Ohne Lokführer und auf mangelhaften Trassen fährt kein Zug, mit kaputten Zügen fährt kein Lokführer.

Dass es dabei gar nicht unbedingt an der Deutschen Bahn liegt, zeigen versiegte Hoffnungen auf der Marschbahn nach dem Aus der Nord-Ostsee-Bahn. Die NOB-Züge waren beschädigt. Doch der DB-Ersatz lief auch nicht. Und auch bei der Nordbahn ist Unpünktlichkeit Thema.

Der Brandbrief von Bahnchef Lutz zeigt, dass es überall in Deutschland kneift. Offenbar kann nur noch ein ganzheitliches Investitionsprogramm helfen, um die marode Infrastruktur auf den Schienen wieder in die Moderne zu hieven.