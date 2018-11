Kiel

Es war schon 21 Uhr, als Stadtvizepräsidentin Andrea Hake (Grüne) erstmals die Ratsversammlung zur Disziplin mahnte: „Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der noch kaum abgearbeiteten Tagesordnung bitte ich alle: Fassen Sie sich kurz!“, appellierte die Sitzungsleiterin – und bekam dafür Applaus von allen Seiten.

Das hinderte Redner jeglicher Couleur freilich auch fortan nicht daran, sich in zum Teil ausufernder Ausführlichkeit ihren Themen zu widmen. Motto: Wenn alle sich kurz fassen sollen, kann ich ja etwas länger reden. Ratsherr Ove Schröter von der „Fraktion“ sagte es an einer Stelle sogar ausdrücklich: „Es ist eigentlich alles gesagt, aber noch nicht von mir!“

Hinzu kam eine nicht sonderlich straffe Sitzungsleitung von Andrea Hake und mehr noch von Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, der sich mehr als einmal im Antrags- und Verfahrensgestrüpp verhedderte – und schon geriet die Versammlung in ganz erhebliche Zeitnot. Die Sitzung dauerte von 16 Uhr bis nach Mitternacht.

Beschlüsse in Kiel nur bis 24 Uhr

Nach ihrer eigenen Geschäftsordnung darf die Ratsversammlung Beschlüsse nur bis 24 Uhr fassen. Danach werden nur noch Mitteilungen der Verwaltung zur Kenntnis genommen. Tovar rief gegen 23 Uhr den Ältestenrat zusammen, um die überlange Tagesordnung zu straffen.

So kam es, dass zum Beispiel die nicht ganz unwichtigen Themen Kieler Schloss und Tagungszentrum hinten runter fielen und im Januar nachgeholt werden müssen. Das kommt dabei heraus, wenn man sich vorher allzu lange mit Wickeltischen in öffentlichen Einrichtungen und der Gedenkkultur auf dem Nordfriedhof beschäftigt.

Die kommunale Selbstverwaltung ist konstitutiv bedeutsam für das demokratische Gemeinwesen. Das ehrenamtliche Engagement der Ratsleute dafür ist hoch zu würdigen. Es kostet Mühe, Geld – und ja, auch Zeit. Wer aber so verschwenderisch mit dem Faktor Zeit umgeht wie die Ratsversammlung in der Nacht vom 15. auf den 16. November, schadet seiner Glaubwürdigkeit, schadet sich selbst – und schadet am Ende der Demokratie. Es fällt einfach schwer, den Laden dann noch ernst zu nehmen. Er nimmt sich ja selbst nicht ernst.

Verbesserungsvorschläge für die Kieler Ratsversammlung

Im demokratischen Prozess fällt der Presse die Rolle des kritischen Begleiters zu. In dieser Rolle wollen die Kieler Nachrichten die Sitzungen der Ratsversammlung künftig auch im Hinblick auf Rhetorik, Debattenkultur, Disziplin und Sitzungsleitung bewerten. Und in diesem Sinne hätten wir da jetzt schon ein paar Verbesserungsvorschläge.

Fassen Sie sich kurz.

Prüfen Sie selbstkritisch, ob nicht schon gesagt wurde, was Sie sagen wollen.

Stellen Sie, wo immer möglich, gemeinsame Anträge.

Geben Sie Anträge zuerst in die Fachausschüsse und nicht gleich ins Plenum, das sie im Zweifel dann doch in die Ausschüsse überweist.

Lassen Sie den Ältestenrat die Tagesordnung nicht nur sortieren, sondern auch entrümpeln. Weniger ist mehr.

Die grüne Ratsfrau Daniela Sonders sagte im Zusammenhang mit der später abgelehnten Forderung der CDU nach einem Runden Tisch zum Hörnbad diesen Satz: „Wir sollten mit der Lebenszeit der Menschen umsichtig umgehen.“ Ja, genau.