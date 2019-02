Preetz

Die einen sahen in den zusätzlichen Einnahmen die Rettung aus der Haushaltsmisere und eine Verbesserung des Klimaschutzes, die anderen befürchteten die Verödung der Innenstadt. Die Entscheidung, ob nun Parkscheinautomaten aufgestellt werden oder nicht, liegt nach Aussage von Bürgermeister Björn Demmin gar nicht bei den Stadtvertretern, sondern bei der Ordnungsbehörde – also bei ihm. Er verwies darauf, dass 2014 auch in Kiel die neue Parkgebühren-Verordnung vom Oberbürgermeister erlassen worden war. Aus seiner Meinung zu Parkgebühren hatte Demmin nie einen Hehl gemacht: Er lehnte sie rundheraus ab.

Mit seiner Mitteilung in der Ausschusssitzung sorgte der Bürgermeister für einige fassungslose Gesichter. Doch vielleicht hat er einer entsprechenden Entscheidung gegen Parkgebühren auch nur vorgegriffen. Denn die Front in der CDU bröckelte, zwei Fraktionsmitglieder – darunter auch der Wirtschaftsausschussvorsitzende – hatten sich schon davon distanziert.

Es ist der richtige Weg, jetzt in ein Mobilitätskonzept einzusteigen. Mit Parkgebühren bewegt man keinen Autofahrer, auf den Bus oder aufs Rad umzusteigen. Mit einem durchdachten ÖPNV und attraktiven Radwegen dagegen schon.