Kiel

Schließlich ist der Boom an Städte-, Fähr- und Kreuzfahrtgästen in der Landeshauptstadt ja nicht erst seit gestern zu bestaunen. Und die Tourist-Information ist mit ihren derzeit zur Verfügung stehenden 125 Quadratmetern für 715 Kiel-Gäste am Tag auch nicht seit gestern räumlich überfordert. Sei’s drum: Jetzt will die Stadt ja offenbar diese einmalige Gelegenheit nutzen.

Sollte die Ratsversammlung im Dezember die dafür nötigen 400.000 Euro (plus Mehrwertsteuer) für ein Welcome Center am Stresemannplatz genehmigen, könnte man applaudieren: Glückwunsch, Chance erkannt und genutzt!

Denn zumindest laut Konzept ist dieses Center weit mehr als nur eine XXL-Tourist-Information. Es soll auch eine von Hochleistungsbeamern beleuchtete Plattform sein für multimediale Stadtwerbung in eigener Sache, für Kultur, Information, Bürgertreff mit Café oder offenem Raum für wechselnde Zwecke von Konzert bis zur Schiffspräsentation.

Sollte das nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch wirklich so kommen, wäre das ein Riesengewinn für die Stadt. Einer Stadt, die sich schon viel zu lange weit unter Wert verkauft. Jetzt wären Raum und Gelegenheit da, das endlich zu ändern.