Kiel

Göppingen oder Düsseldorf könnten jetzt wichtige Wegmarken einer Kieler Wiedergeburt sein. Drei Spiele, nicht immer schön, gewiss fehlerhaft, unnötig spannend – und das ist auch gut so.

Denn mit jedem temporären Einbruch bricht sich bei den Zebras das verloren geglaubte Selbstvertrauen Bahn. Uns kann keiner schlagen. Das Spiel drehen wir noch. Wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher. Wettbewerbsübergreifend elf Siege in Folge – darunter einer bei den Rhein-Neckar Löwen – sprechen eine deutliche Sprache. Das Final Four im DHB-Pokal liegt in greifbarer Nähe, die Gruppenphase im EHF-Cup sowieso. Zugegeben, spielerisch ist hier und da noch Luft nach oben. Und wer möchte schon mit Alfred Gislason an der Seitenlinie tauschen, der alle bei Laune halten muss – auch die, die kaum spielen? Ein Spagat, der gelingt.

Dahmke, Rahmel, Firnhaber – jeder Akteur hat seine Heldenmomente. Superheld ist Domagoj Duvnjak. Der Kroate ist phasenweise fast wieder auf seinem Welthandballer-Leistungsgipfel angekommen. Von ihm hängt (fast) alles ab. Beim Bergischen HC fast verloren, Spiel gedreht, gut so! Das fördert die sportlichen Selbstheilungskräfte, die im Genpool Kieler Handball-Zebras längst wieder fest verankert sind. Mit diesem Sieger-Gen kann der THW in dieser Saison Titel gewinnen. Einen mindestens. Oder zwei. Oder drei?