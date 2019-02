Eckernförde

Wenn der Bürgermeister morgen an die Spitze des Landesverbandes gewählt wird, kann er zumindest schon einmal die Luft der großen Landespolitik schnuppern. Er wäre nicht der erste Amtsinhaber, der aus dieser Position heraus den Sprung in ein Ministerium geschafft hat. Hans-Joachim Grote ( CDU) etwa übernahm das Kieler Innenressort. Auch der Eckernförder Bürgermeister und spätere Minister Klaus Buß ( SPD) stand einmal dem Städtebund vor.

Bis 2022 läuft die aktuelle Amtszeit

Sibbels Amtszeit als Verwaltungschef im Ostseebad endet übrigens 2022 – im gleichen Jahr findet die nächste Landtagswahl statt. Bleibt die CDU am Ruder, stehen die Chancen nicht schlecht. Ob der Bürgermeister solche Träume hat, würde er nie zugeben. Wenn ja, sollte er beim Schwelgen nicht in den Verdacht geraten, bis dahin an der Eckernförder Basis die Christdemokraten zu bevorteilen. Denn darauf achten ab sofort nicht nur die Mitglieder der Linken-Fraktion ganz genau.

