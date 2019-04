Kiel

Hinter den Kulissen der Europawahl läuft in Brüssel der Kampf ums Geld. Schleswig-Holstein muss sich dabei ab 2021 auf Einschnitte gefasst machen – und das zu Recht. Zum einen gibt es wegen des absehbaren Ausstiegs des britischen Chaos-Königreichs weniger Fördermittel zu verteilen, zum anderen geht es Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Regionen in Süd- und Osteuropa prächtig. Es ist also an der Zeit, den Sonntagsreden über Solidarität in der EU-Wertegemeinschaft Taten folgen zu lassen.

Die Landesregierung hat das im Kern begriffen. Sie setzt darüber hinaus auf mehr Europa, auf ein stärkeres Parlament und auf eine EU-Verfassung. Das ist ein erfreuliches Signal in Zeiten, in denen Nationalismus und Populismus bereits in einigen Mitgliedsstaaten regieren und auch in Deutschland auf fruchtbaren Boden fallen. Die Begeisterung für Europa darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die EU nicht perfekt ist. Das gilt etwa für die Agrarpolitik, die den Landwirten in Schleswig-Holstein mehr als 250 Millionen Euro im Jahr in die Kassen spült. Solche Zahlungen müssen stärker an Umwelt- und Klimaziele geknüpft werden.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Brüssel den Geldhahn mittelfristig weiter zudrehen wird. Mehrere Balkan-Staaten, darunter Albanien, klopfen an die Tür. Die EU wird diese Länder über kurz oder lang aufnehmen und dann fördern müssen. Das geht nur zu Lasten reicherer Regionen. Schleswig-Holstein ist eine davon und sollte darüber bei allem Lokalpatriotismus nicht allzu laut jammern.