Kiel

In Schleswig-Holstein hängt der Bildungserfolg der Kinder sehr stark von der Postleitzahl ab. Genau deshalb ist die geplante Zusatzförderung von Schulen in Problemvierteln ein richtiger Ansatz. Mit Hilfe der Extra-Millionen können Brennpunkt-Schulen mehr Lehrer beschäftigen, weitere Sozialpädagogen anheuern oder Nachmittagsangebote von der Hausaufgabenhilfe bis zur Konfliktberatung ausbauen. Problemkinder werden so nicht zu Musterschülern, aber sie erhalten in der Schule die Unterstützung, die Eltern nicht leisten können oder wollen.

Mehr als 20 Prozent der Landesgelder werden absehbar nach Kiel fließen. Dieser hohe Anteil ist einerseits erfreulich, weil so die Hoffnung besteht, dass sich die teils katastrophalen Lernbedingungen in Problemschulen etwas verbessern. Die beachtliche Förderquote ist andererseits aber im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis. Sie ist ein weiterer Beleg dafür, dass in Kiel die Stadtentwicklung seit Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Kiel-Mettenhof hat bei allem Charme auch Züge eines Sozial-Gettos.

Die Stadt wäre daher gut beraten, auf die Landeshilfe noch ein paar Euro draufzulegen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Land und Kommunen den sozialen Sprengsatz nicht allein entschärfen können. Nötig sind nicht weitere Starke-Familien-Gesetze, sondern ein echter Kurswechsel in der Sozialpolitik des Bundes. Vorschläge für ein Grundeinkommen oder ein Bürgergeld verstauben seit Jahren. Es ist Zeit, die Konzepte aus der Schublade zu holen.