Kiel

Nach mehr als 20 Jahren, in denen rote wie schwarze Innenminister die Landespolizei immer stärker auf ihre Kernaufgaben reduziert haben, sollen Beamte in ihrer Dienstzeit Bürger mit Showeinlagen begeistern. Dafür gibt es gute Argumente. Dagegen allerdings auch.

Für die Show-Polizisten spricht, dass die Doppel-Großveranstaltung in der Kieler Sparkassen-Arena ein Zuschauermagnet ist. Nirgendwo sonst kann die Polizei so gut die Werbetrommel für sich selbst rühren. Das ist bitter nötig. Auch bei den Ordnungshütern zeichnet sich ein Nachwuchsmangel ab.

Aber Vorsicht an der Showkante. Die Polizei in Schleswig-Holstein hat kaum Personalreserven. Die Auftritte in der Arena gehen damit letztlich zu Lasten der Sicherheit.

Entscheidend ist, in welchem Umfang und damit zu welchen Kosten sich die Polizei an den traditionellen Großveranstaltungen beteiligen soll. Das konkrete Konzept dazu soll erst in einigen Wochen vorliegen.

Unabhängig davon sollte Grote klar sein, dass es in den nächsten Jahren bei der Polizei nur wenig Luft für weitere PR-Aktionen gibt. Das gilt für eine Wiedereinführung des Tags der Landespolizei und erst recht für teure Aushängeschilder wie ein Polizeiorchester oder eine Reiterstaffel. Beides können sich Schleswig-Holstein und seine Polizei finanziell und personell leider nicht leisten.