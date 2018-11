Kiel

Bei allem Verständnis für die Windmüller bleibt aber festzuhalten, dass das Ende der üppigen EEG-Förderung erstens nicht aus heiterem Himmel kommt, zweitens Stromkunden entlastet und drittens die nötige Flurbereinigung der Rotorenlandschaft beschleunigt.

So oder so: Das 2000 beschlossene EEG hat sein Kernziel erfüllt. Heute decken erneuerbare Energien bereits mehr als ein Drittel des Stromverbrauchs. Zugleich sinken die Erzeugungskosten. Einige Offshore-Parks kommen sogar ohne Subventionen aus. Deshalb macht es Sinn, die Einspeisevergütung wie geplant schrittweise einzustellen.

Davon profitieren auch die Verbraucher. Sie zahlen die Öko-Vergütung über ihre Stromrechnung und dürfen in drei Jahren auf eine Entlastung hoffen, weil neben alten Windrädern auch betagte und besonders hoch subventionierte Photovoltaik-Anlagen aus der Förderung fallen.

Hinzu kommt ein hübscher Nebeneffekt: Viele der Alt-Anlagen, die außerhalb der geplanten Vorrangflächen stehen, dürften schneller fallen als vorgesehen. Das begrenzt den Wildwuchs. Der Anfang vom Ende der Windkraft in Schleswig-Holstein wird damit allerdings nicht eingeläutet. Die Windräder werden nur in größeren Windparks konzentriert. Es gibt also, die Betreiber der Alt-Anlagen einmal ausgenommen, wahrlich keinen Grund zum Windjammern.