Kiel

Der Berliner Burda wollte nicht an die Förde, weil er zu viel Verwaltungskram fürchtete. Wie Sauerbier musste die Kieler Universität das Amt des IfW-Präsidenten anbieten. Bis endlich, im März 2004, der Amerikaner Dennis Snower den Spitzenjob in der deutschen Wirtschaftsforschung übernahm.

Diesmal klappt der Wechsel an der Spitze deutlich besser. Mit der Zusage Gabriel Felbermayrs kann das Berufungsverfahren so zeitig abgeschlossen werden, dass der künftige Präsident einen sensiblen Vorgang begleiten kann: die Bewertung des IfW durch Experten der Leibniz-Forschungsgemeinschaft. Von der hängt ab, ob das Institut auch in den kommenden Jahren mit Millionen an öffentlichen Geldern gefördert wird.

Felbermayr übernimmt die Leitung des IfW in turbulenten Zeiten. Um ausufernde Personalkosten in den Griff zu bekommen, muss sich das Institut einen schmerzhaften Sparkurs auferlegen. Diesen auf den Weg zu bringen, ist die letzte große Aufgabe Snowers. Der hat fraglos viel geleistet und das Institut organisatorisch und inhaltlich durchmodernisiert – doch ein wohl geordnetes Haus sieht anders aus. Offen spricht sein Nachfolger von „Fehlplanungen“, die es zu korrigieren gelte. Das könnten stürmische Zeiten werden im Haus an der Förde.