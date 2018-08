Kiel

Schön, dass es in vielen Geschäften angenehm klimatisiert ist, aber wer hat Lust, bei 35 Grad Außentemperatur Herbstklamotten anzuprobieren?

Angesichts existenzieller Nöte in der Landwirtschaft muten die Hitzeschäden im Einzelhandel als zu vernachlässigen an. Und das wären sie auch, müsste sich die Branche ausschließlich auf die Zunahme extremer Hitzeperioden einstellen. Doch die rund 15000 Betriebe in Schleswig-Holstein, von denen viele kleine Unternehmen sind, haben auch ohne Sauna-Sommer genug Stress: Konkurrenz durch das Internet, vielfach horrende Mieten, schrumpfende Kundenzahlen in den Innenstädten, immer strengere Datenschutzauflagen, fehlende Nachwuchskräfte – und nun also noch der Klimawandel.

Veränderung ist der Schlüssel zum Erfolg, doch was schon für größere Unternehmen anstrengend ist, kann die Modeboutique um die Ecke schnell überfordern. Ein Sortiment so anzupassen, dass einem bei Dauerhitze nicht die Umsätze kollabieren, das ist ein strategischer und oft auch logistischer Kraftakt. Je früher sich die Betriebe darum kümmern, desto größer ist die Chance, dass er gelingt. Aussitzen geht nicht. Denn die nächste Hitzewelle kommt bestimmt.