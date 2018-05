Hamburg

Cholerische Chefs und schlecht gelaunte Kollegen machen wütend. Doch das einzige Mittel, um sie zur Ruhe zu bringen, ist Gelassenheit. Beschäftigte sollten sich überlegen, welcher der Aussagen des Gegenübers sie zustimmen können, heißt es in der Zeitschrift "Cosmo at work".

Das macht das Streitthema kleiner, bremst Emotionen und schafft eine Basis für eine Einigung. Sind Berufstätige bereits so in Rage, dass es unmöglich scheint, ein Gespräch in ruhige Bahnen zu lenken, sollten sie es vertagen. Zum Beispiel mit dem Satz: "Stopp! So kommen wir hier nicht weiter." Am nächsten Tag sollten sie jedoch auf ihr Gegenüber zugehen und die Bereitschaft für ein Gespräch signalisieren.

dpa