Mit einem bunten Programm für Groß und Klein feiert der Kfz-Meisterbetrieb Brose GmbH an der Dorfstraße 21 in Flintbek am 1. Mai den 100. Geburtstag. Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein Ratespiel mit attraktiven Gewinnen, die Besucher können im Gurtschlitten oder im Überschlagssimulator Platz nehmen, dazu zeigen die Kfz-Experten viel Autotechnik.