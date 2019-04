Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, und auch für Kinder gibt es ein Programm – von der Hüpfburg über Schminken bis zu einer Malaktion.

Außerdem werden in der Werkstatt Fotoalben erläutert, mit denen die Besucher tief in die Historie eintauchen können. Sie begann am 1. Mai 1919, als Werkzeugmachermeister Wilhelm Brose am gleichen Standort eine Schlosserwerkstatt eröffnete. Dessen Sohn und Landmaschinenmechaniker-Meister Helmut Brose übernahm den Betrieb in zweiter Generation, bis er 1987 den Staffelstab an seine Söhne und Kraftfahrzeugmechaniker-Meister Joachim und Klaus-Jürgen Brose weitergab. Vor drei Jahren übernahmen Nils Brose sowie Christoph Klaar und Paul Unger den Meisterbetrieb. Ihnen stehen vier Kraftfahrzeugmechatroniker und ein weiterer Kraftfahrzeugtechniker-Meister zur Seite. Mit modernsten Werkzeugen und Testgeräten führt das Brose-Team Reparaturen, Wartungen, Fehlersuchen und Unfallschadenreparaturen durch – auch an Fahrzeugen, die mit der neuesten Technik ausgerüstet sind. Und als kompetenter und zuverlässiger Partner rund ums Auto hat sich der Flintbeker Kfz-Meisterbetrieb auch überregional einen Namen gemacht.

Kfz-Meisterbetrieb Brose GmbH

Dorfstraße 21, Flintbek

Tel. 04347/2700

www.brose-kfz.de