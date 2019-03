Denn nur fünf Jahre später konnte mit der Eröffnung eines weiteren Standortes im Knooper Weg 35 „Printing on demand“ ermöglicht werden, was wiederum durch stetig gestiegene Aufträge 1997 in der Eröffnung eines dritten Standortes in der Olshausenstraße 77 mündete. Zum Jahrtausendwechsel folgte der nächste große Schritt: Durch den Bau der Produktionshalle konnten alle Abteilungen in einem Kompetenzzentrum gebündelt werden. Zusätzlich wird nun im Bereich Mediengestaltung ausgebildet. Das Kompetenzzentrum erhielt 2006 schließlich mit der Reproabteilung seine „Abrundung“. Der Grundgedanke, dem Kunden möglichst den vollen Service aus einer Hand zu bieten, wurde mit Einrichtung einer eigenen Grafikabteilung 2013 realisiert. Von da an werden Kundenwünsche kreativ und professionell im eigenen Haus umgesetzt. Um noch besseren und effektiveren Service gewährleisten zu können, wurde 2016 der Neubau eines zweistöckigen Produktionsbetriebes fertiggestellt und seit 2017 als zusätzliches Angebot die Werbetechnik sowie seit Beginn diesen Jahres ein eigener Online-Shop zur Verfügung gestellt. „An dieser Stelle sagen wir ,Danke’ für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns, auch zukünftig Ihr Druckpartner vor Ort in Kiel zu sein“, so das gesamte Team von Gut Gedruckt.

