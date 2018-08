Aus Wettbewerbsgründen muss der Babymarkt nun schließen, doch bis zum endgültigen Aus heißt es noch einmal zulangen. Während der Öffnungszeiten – montags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr – gibt es bei dem derzeitig stattfindenden totalen Räumungsverkauf auf alle Artikel einen Rabatt von 20 bis 70 Prozent. Angefangen hat Inhaber Rainer Schulte am Alten Markt. Nach zwei Umzügen ist der Babymarkt inzwischen in der Harmsstraße angelangt, wo den Kunden von Babykostwärmern über Schnuller und Betten bis hin zu Autositzen alles geboten wird, was junge Eltern für ihren Nachwuchs brauchen. Alles mit einem offenen Ohr und einer persönlichen Beratung, die von Herzen kommt.

Babymarkt Handelskontor Schulte GmbH

Harmsstraße 2a, Kiel

Tel. 0431/62041