Als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister genießt die Auszeichnung „ Bellevue Best Property Agents“ ein beachtliches Renommee – national und international. Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und „ Bellevue“-Redakteuren prüft jedes Jahr neu, welche Unternehmen die Bewertungskriterien erfüllen, das Siegel verdienen und ausgezeichnet werden. „Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung, da es eine tolle Anerkennung für unsere langjährige Arbeit, unsere breite Kompetenz im Immobilienbereich und unseren außergewöhnlichen Kundenservice ist“, so Martin Höpfner, Immobilienkaufmann und Geschäftsführer der ECK & OBERG Immobilien GmbH.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen in 2. Generation ist die ECK & OBERG Gruppe seit über 25 Jahren zuverlässiger Partner, wenn es um die Themen „Baufinanzierung, Finanzen und Immobilien“ geht. Durch die Vielzahl der Geschäftsbereiche innerhalb der Firmengruppe bietet das Unternehmen alle relevanten Finanz-Dienstleistungen an. Der Vorteil dabei: alles aus einer Hand – von dem Immobilienverkauf über die Finanzierung für den Käufer bis hin zur strategischen Vermögensberatung für den Verkäufer samt Vorsorge und Absicherung. Das ist der Grund, warum die ECK & OBERG Gruppe seinerzeit den Innovationspreis „TOP 100“ erhalten hat und somit eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ist.

ECK & OBERG Immobilien GmbH

