Zum Frühling verwöhnt EO-Design seine Fans und interessierten Besucher mit einem feinen attraktiven Farbenspiel. Am Freitag, 15. März, 11.30 bis 19 Uhr, sowie am Sonnabend, 16. März, und Sonntag, 17. März, 11 bis 18 Uhr, öffnet das Plöner Modelabel, das auf eine 23-jährige Firmenhistorie zurückblicken kann, seine Türen in der Johannisstraße 28, Plön, für den diesjährigen Frühlingswerksverkauf, dem 19. Shopping-Vergnügen.