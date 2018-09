Auf über 3000 Quadratmetern – aufgeteilt auf Ladenbetrieb und Hofgelände – darf dabei nach Herzenslust gestöbert werden. „Wir empfehlen ab September Gräser, Heiden und Hortensien zu pflanzen“, rät Fachfrau Ann-Katrin Dittmann. „Aber auch blühende Stauden sind in Herbstgärten gern gesehene Pflanzen“, ergänzt Vater und Geschäftsführer Stephan Dressler und verweist auf Bienen und Co. Das Familienunternehmen Dressler besteht seit 1958 und wird in dritter Generation geführt. Das umfangreiche Sortiment besteht nicht nur aus Pflanzen, Stauden und Koniferen, sondern auch aus Kräutern und Gartenzubehör.

Bereits Ende Juni feierte der Pflanzenhof sein 60-jähriges Jubiläum und gibt im September einen großzügigen Dankeschön-Rabatt von 40 Prozent auf das gesamte Sortiment, auch auf die Dekoration für Haus und Garten. Der Pflanzenhof Dressler ist auch mit einem Stand auf den Kieler Wochenmärkten vertreten. Sonnabends und mittwochs auf dem Exerzierplatz sowie montags und donnerstags auf dem Blücher.

Pflanzenhof Dressler

Rendsburger Landstraße 456b, Kiel-Russee

Tel. 0431/681496

www.pflanzenhof-dressler.de