Der 36-jährige Kieler Nico Cammas eröffnet am kommenden Donnerstag, 22. November, sein zweites Geschäft für Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhe. Fortan wird es also sowohl in der Barkauer Straße 121 in Kiel-Wellsee als auch in der Herzog-Friedrich-Straße 52 das bunte Sortiment zu kaufen geben.