Schon beim Betreten des Salons fühlt man sich in eine vergangene Zeit zurückversetzt. Den Fußboden ziert ein schwarz-weißes Fliesenmuster, die gesamte Inneneinrichtung wird von Kupfer und Holz dominiert und selbst die Armaturen sind kupferfarben. „Mit diesem außergewöhnlichen Style habe ich mir einen Traum erfüllt. Mein Barberhop sollte ,oldschool’ sein im Retro-Look – ,back to the roots’“, so Yusuf Gökkaya. Bei Heißgetränken und freiem WLAN können die Kunden sich bei einer hochwertigen Bartpflege, dem perfekten Haarschnitt oder einer professionellen Rasur durch präzise Handarbeit und erstklassiges Werkzeug so richtig entspannen. Seit 22 Jahren schneidet Inhaber Yusuf Gökkaya Haare und Bärte. „Bei uns steht das klassische Handwerk im Vordergrund, so habe ich es gelernt.“ Als besonderen Service bietet Tom Kyle seinen Kunden an, ihren Termin auch online zu buchen:

