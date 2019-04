Neben Schmuck, Treibholzkunst vom Feinsten, Quiltunikaten, Leuchtobjekten, Kleinmöbeln, gebundenen Büchern, Keramik und Design aus Dänemark und Kiels eigenem Modelabel können die Gäste an Wohnzimmerkonzerten mit David Beta am 1. Mai um 16 Uhr und Sinje Gruchot am 4. Mai um 19.30 und einer tollen Modenschau am 3. Mai um 17.30 Uhr teilnehmen und sich inspirieren und beraten lassen. Für gute Getränke sorgen Whiskyle und Czernys Küstenbrauerei.

MoggMoggerei

Hinterhof Schaßstraße 15, Kiel

www.moggmogg.de