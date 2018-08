Damals noch in der Eckernförder Straße am Wilhelmplatz anzutreffen, ist der Laden seit Dezember 1999 fest in der Kieler Innenstadt verwurzelt, wo die Sandalen mit dem berühmten Fußbett gut bei den Kunden ankommen. Inhaber Rolf Steffen und sein Team verkaufen mit Leidenschaft, nun gibt Steffen das Spezialgeschäft aus Altersgründen auf. „Ende September werden wir hier die letzten Schuhe verkaufen“, sagt der Inhaber. Bis es damit aber soweit ist, können die Kunden noch einen ganzen Monat lang nach Herzenslust shoppen. Am heutigen Montag, 27. August, startet in dem Geschäft im 1. Stock der Holstenstraße 43 der Räumungsverkauf. Das bedeutet: Ab jetzt gibt es Rabatte auf das gesamte Sortiment. „Da ist für jeden Geschmack die richtige Auswahl dabei“, so Steffen. Übrigens: Trotz der Aufgabe in Kiel müssen die Kunden nicht ganz auf das Birkenstock-Spezialgeschäft verzichten. In Flensburg gibt es noch eine weitere Filiale, die weiterhin bestehen bleibt, während Rolf Steffen sich langsam zurückzieht. Das Stammpersonal wird den Besuchern dort bekannt vorkommen: Die Mitarbeiter werden übernommen und weiterhin beschäftigt.

Birkenstock-Spezialgeschäft Steffen

Holstenstraße 43, Kiel