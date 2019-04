Zum Leistungsspektrum des Traditionsbetriebes, das 1968 von Fritz Pohl gegründet wurde und aktuell von Sohn Karl-Heinz Pohl geführt wird, gehören neben dem Kauf und Verkauf auch die Vermietung von Objekten. Sabine Pohl, Ehefrau von Karl-Heinz Pohl, hat sich auf die Verwaltung von Mietobjekten und Wohnungseigentum spezialisiert. Die Firmenphilosophie, stets den Kunden in den Mittelpunkt allen Handelns zu stellen, hat sich für Pohl Immobilien seit drei Generationen bewährt. „Wir sind für unsere Kunden fast immer erreichbar. Wir nehmen uns die Zeit und hören genau zu, was die Wünsche des Kunden sind. Denn unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass jedes Objekt und jeder Kunde eine Geschichte hat“, erläutert Geschäftsführer Karl-Heinz Pohl die Firmenphilosophie. Sein Sohn Friedrich Pohl ergänzt: „Eine Immobilie ist für viele Kunden nicht nur ein materieller Wert. Sie ist das Zuhause, ein Stück Leben“. „In solchen Situationen bringen wir viel Empathie auf, um die Emotionen des Kunden aufzufangen“, verrät Tochter Johanna Pohl, die vor einem Jahr mit in das Familienunternehmen eingestiegen ist. Diese kundenbezogene Arbeitsweise schafft Vertrauen und hat dazu geführt, dass sich Pohl Immobilien seit jeher als seriöser, integerer und kompetenter Partner auf dem Immobiliensektor etabliert hat. Des Weiteren hat sich das generationsübergreifende Unternehmen, das 2018 als Premium Partner ausgezeichnet wurde, auch seit zehn Jahren auf exklusive Auslandsimmobilien im Großraum um Marbella an der Costa del Sol spezialisiert. Kunden genießen den Vorteil, einen deutschsprachigen Partner in Spanien vor Ort zu haben.

