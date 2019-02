„Eine ständige Überreizung des Nervensystems – das kann Leistungsdruck sein, seelische Belastungen, Schmerzen oder auch Umwelteinflüsse wie Dauerlärm – führt dazu, dass unser Körper im Stressmodus stecken bleibt. Wir verlernen tatsächlich das Entspannen. Im Falle der Muskulatur bedeutet das Druck auf Nerven und Bandscheiben und Zugkräfte am Skelett, die einen auf Dauer schief werden lassen. Dies ist aber nur ein Beispiel. Stress wirkt sich nicht nur auf die Muskelsteuerung, sondern auf das gesamte vegetative Nervensystem aus und kann sich zum Beispiel auch in innerer Unruhe und Schlafstörungen manifestieren.“ Bei der Vitametik geht es darum, den Körper auf dieser Ebene wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mittels eines manuellen Druckimpulses auf den seitlichen Halsmuskel wird über einen Nervenknotenpunkt der in Vergessenheit geratene Entspannungsmodus wieder geweckt und dem körpereigenen System beigebracht, Entspannung und Regeneration wieder richtig auszuführen. In der Regel umfasst eine Grundbehandlung sechs bis acht Anwendungen. Vitametik ist unkompliziert und risikolos und kann bei Menschen jeden Alters angewendet werden. Im Rahmen der Kennenlernaktion erhält jeder, der sich bis zum 08. März anmeldet, die sechste Anwendung gratis. Es handelt sich um eine Privatleistung. Der Ersttermin mit Vorgespräch kostet 50 Euro, weitere Behandlungen 35 Euro. Bei Interesse an dieser alternativen Methode meldet man sich bitte telefonisch unter 0431/8882997 an (ab 10 Uhr).

Praxis für Gesundheitspflege

Malte Busch

Kronberg 25, Altenholz