„Oft lassen sich solche Probleme mit herkömmlichen Methoden nur schwer beikommen", erklärt Vitametiker Malte Busch. „Das Problem besteht häufig darin, dass sich in der Steuerung unserer Muskulatur ein Fehler festgesetzt hat. Wir nennen das sensomotorische Amnesie. Der Befehl, die Muskeln anzuspannen, wird ständig ausgeführt, aber der Gegenpol, der Befehl zur Entspannung, bleibt aus. Auf Dauer verzieht sich das Skelett und die verspannte Muskulatur drückt auf Nervenbahnen, was zu den oben genannten Problemen führt." Bei der Vitametik geht es darum, den Körper auf dieser Ebene wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mittels einen hochschnellen leichten Druckimpulses wird über einen Nervenknotenpunkt am seitlichen Hals der in Vergessenheit geratene Entspannungsbefehl wieder geweckt und im Rahmen von sechs bis acht Behandlungen dem Körper wieder beigebracht, diesen wieder eigenständig und richtig auszuführen. Die vitametische Behandlung ist schonend, risikolos und unkompliziert und kann bei Menschen jeden Alters durchgeführt werden.

