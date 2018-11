Platz 1 in Kiel: Focus Money hat über deutschlandtest.de im Oktober 2018 abgestimmt: Über 300.000 Urteile wurden in 34 Branchen und 40 Städten vergeben: Welcher Anbieter hat in Ihrer Stadt den besten Kundenservice? In der Kategorie Reisebüro ist Fahrenkrog Service-König.