Darum gewährt Dubau seinen Kunden im März 10 Prozent Sonderrabatt auf Markisen, die sich bei Dubau neben einer sehr großen Stoffauswahl besonders durch ihre hochwertige Verarbeitung und Stabilität und somit durch ihre Langlebigkeit auszeichnen. „Qualität ist seit vielen Jahren unser Antriebsmotor“, so Geschäftsführer Gordon Dubau.

Von der Garage zum etablierten Unternehmen für Jalousien, Rolladen und Co – die Erfolgsgeschichte von Dubau beginnt bereits 1960, als Karl Dubau in seiner Garage erstmals Innenjalousien fertigt. Drei Jahre später gründet sein Sohn Karl-Heinz schließlich den heutigen Meisterbetrieb, der seit 1991 von Gordon Dubau geführt wird. In dieser Zeit schaffte das Familienunternehmen den Wechsel vom reinen Handwerksbetrieb zum Herstellungsbetrieb mit derzeit 30 Mitarbeitern. Die Entwicklung und Produktion eigener Produkte ist nicht zuletzt für die Kunden von Vorteil, da nur ausgereifte Produkte das Haus verlassen. Innovative und qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, hat bei Dubau seit jeher einen hohen Stellenwert. Kurze Lieferzeiten und ein kostenloser Aufmaßtermin sorgen zusätzlich für Zufriedenheit bei den Kunden.

Damit sich diese selbst von der Qualität der Produkte überzeugen können, lädt das Familienunternehmen am Sonnabend, 23. März, von 9 bis 14 Uhr zu einer Hausmesse ein. Vorbeikommen lohnt sich im März sogar doppelt: Da im Rahmen der Hausmesse der 56. Firmengeburtstag gefeiert wird, schenkt Dubau allen Messebesuchern 10 Prozent Rabatt auf alle Produkte des Hauses.

Dubau

Köpenicker Straße 55-57, Kiel

Tel. 0431/696450

www.dubau.de