Am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. Februar, öffnet STAAL daher die Türen und lädt herzlich zu einem Besuch mit Prosecco, Kaffee oder Wasser in die Hauptausstellung in Kiel, Stadtrade 18, ein. In der Ausstellung können sich die Besucher über die verschiedenen, ausgestellten Markisenmodelle, die Steuerungsmöglichkeiten und die neue Stoff-Kollektion informieren und sich bereits ihr Wunschmodell in Form und Farbe aussuchen. Das gesamte STAAL-Team wird in der Zeit von 9.23 Uhr bis 17.01 Uhr für alle Fragen und zur Beratung der Markisen und anderer Sonnenschutzprodukte zur Seite stehen. Damit man auch rund ums Haus gut versorgt ist, stellen neben Firma STAAL die neun weiteren Mitglieder der Kompetenz-Gemeinschaft „Mach’s Sicher“, Sicherheit- und Einbruchsschutz, sich und ihre Sicherheits-Produkte an diesem Wochenende ebenfalls vor. Von speziellen Fensterverriegelungen und Sicherheitsverglasungen über Alarmanlagen bis zum Tresorbau hin sind alle Branchen vertreten. Das Team der Firma STAAL freut sich auf viele Besucher.

STAAL Sonnenschutz

Stadtrade 18, Kiel

Tel. 0431/688998

www.staal.de