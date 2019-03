Das Strickmoden-Label mit seiner eigenen Manufaktur am Kleinen Plöner See verarbeitet hochwertige Naturgarne aus extrafeiner Merinowolle sowie aus Baumwolle/Microviscose und verkauft diese in ganz Deutschland, europaweit und bis in die USA. Zweimal im Jahr werden neue Kollektionen entworfen und diese auf Messen – gerade sogar in New York – oder hier direkt vor Ort präsentiert, wobei die Kunden dort die transparente nachhaltige Produktion besichtigen und einen Blick hinter die Kulissen werfen können, um dann die schönen Produkte direkt beim Hersteller erwerben zu können. Auch dieses Jahr warten auf die Fans wieder neue, hauseigene Kreationen, Muster und Modelle in einem ganz eigenen Stil sowie Bestseller aus Vorjahreskollektionen und exklusive Einzelstücke. Die Größen variieren von S bis 4XL. In sehr entspannter Atmosphäre finden die Gäste ihr ganz persönliches Highlight aus sommerlich-leichten Garnen in vielen frischen, attraktiven Farben – neu ist das aktuelle Florida-Design in Variationen von Lachs, Koralle oder Pink-Abstufungen – zu Werksverkaufspreisen und das eine oder andere Schnäppchen. Gerne erläutern die Designer Ina und Christian Braune im persönlichen Gespräch den Entstehungsprozess und beantworten Fragen rund um die Kollektion und freuen sich auf viele interessierte Käufer, die Qualität aus 100 Prozent „made in Germany“ zu schätzen wissen.

EO-Design

Johannisstraße 28, Plön

Tel. 04522/789770

Fax 04522/789811