Dazu lädt die Crew zum ersten und einmaligen „ Restaurant verkehrt” ein: Kochende Kellner und kellnernde Köche versorgen die Gäste. Warum „ Restaurant verkehrt“? Das Personal tauscht einfach mal die Plätze: Service und Barpersonal kochen in der Küche, und die Köche versuchen ihr Glück beim Service am Gast. Das kann auf jeden Fall heiter werden. Aber das Risiko ist minimiert und der Spaß garantiert, denn die Gäste zahlen an diesem Abend für ihr Essen nur das, was es ihnen wert ist. Am Freitag, 22. März, steigt dann ab 19 Uhr die große Geburtstagsparty mit 15 Gänge-Flying-Buffet und jeder Menge maritimem Sound von der Band „May The Folk Be With You“, Show und Slapstick mit „Maschine“ – dazu einige Überraschungen und Tanz. Der Eintrittspreis inklusive Flying-Menü beträgt 29 Euro pro Person. Karten gibt es ab sofort in der Hafenwirtschaft. Plätze sollten für beide Abende unbedingt reserviert werden.

Hafenwirtschaft im Kanalparkhaus

Restaurant & Bar

Kanalstraße 65, Kiel

Tel. 0431/90896715

Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet,

Montag ist Ruhetag