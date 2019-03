Einen einzigartigen Überblick über die schönsten Privatgärten im deutschsprachigen Raum bietet das Buch zum Wettbewerb „ Gärten des Jahres 2019“. Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Garten- und Landschaftsbauer werden jährlich aufgerufen, besonders gelungene, realisierte Privatgärten einzureichen, die von einer renommierten Jury ausgewählt und prämiert werden. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Branchenevents. Zu den 50 von der Jury auserkorenen Projekten gehört auch der Privatgarten von Dirk Christian Schröder. Bei dem Wettbewerb wurde Wert auf ganzheitliche Konzepte gelegt, die den Garten auf individuelle Weise zum erweiterten Wohn- und Genussraum des Nutzers werden lassen. Es sollte eine starke Idee dahinterstecken, der sich Pflanzen, Materialien, Produkte etc. unterordnen. Bei Schröder steht die Pflanze eindeutig im Vordergrund der Gestaltung. Auf seinem ländlichen Anwesen hat er darum auch ein Paradebeispiel für einen artenreichen Familiengarten geschaffen, der etwa 70 verschiedene Gehölze, nahezu 100 Staudensorten, Gräser, Farne, Sumpfpflanzen und, nicht zu vergessen, Geophyten beherbergt. So ist sichergestellt, dass nahezu das ganze Jahr etwas in diesem Hausgarten blüht. Eine solch artenreiche Anlage mag zunächst aufwendig klingen – sie ist es aber nicht, denn die Auswahl an Pflanzen ist so aufeinander abgestimmt, dass sie pflegeleicht ist. „Die Pflanzenvielfalt ist für mich das absolute Highlight. Artenvielfalt macht einen Garten pflegeleicht. Minimalismus zu erhalten, ist viel aufwendiger“, ist Dirk Christian Schröder überzeugt.

Dirk Christian Schröder – Garten- und Landschaftsbau

Düsternbrook 8, Rastorf

Tel. 04384/1652

www.schroeder-gartengestaltung.de