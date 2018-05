Knapp drei Jahre führt die Heilpraktikerin Susanne Sahlée nun ihre Praxis in Kiel und bietet in dieser ein ganzheitliches Behandlungskonzept an, da im Menschen ein ständiger Dialog zwischen Gehirn, Psyche und Körper stattfindet. Die klinische Hypnosetherapie ist nachweislich eine erfolgreiche Methode, um in diesem Dialog mitzuwirken und somit psychische und körperliche Störungen zu regulieren.