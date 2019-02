Diese Methode regt gezielt mittels genauestens abgestimmter Hochfrequenzen in einem minimal frequenzierten Kernspinfeld den Stoffwechsel im Knorpelgewebe an. Damit wird die Knorpelregeneration ausgelöst – schmerzfrei, nicht invasiv und ohne bekannte Nebenwirkungen. Diese bereits seit 1998 zugelassene Therapie mit zwischenzeitlich weit mehr als 300.000 Behandlungen ist hauptsächlich im deutschsprachigen Raum von über 400 Fachanwendern im Einsatz und wird ständig weiterentwickelt. So wird sie seit Jahren auch bei Leistungssportlern bei Verletzungen der Bänder, Sehnen, Muskeln oder nach Frakturen angewandt, aber auch bei Osteoporose, Knochennekrosen oder Bandscheibenproblemen ist die MBST möglicherweise die Alternative zur Operation. Hier arbeitet das Arthrose Center mit immer mehr überzeugten Ärzten zusammen, orthopädisch vorrangig mit Dr. Norbert Brym aus der Gemeinschaftspraxis Dres. Brym/ Rietz, der als Erster in Kiel die MBST seinen Patienten zugängig machte. Wer sich über die MBST eingehend und völlig kostenfrei, gerne auf Grundlage des vorliegenden Befundes, beraten lassen möchte, sollte im Arthrose Center einen Individualtermin nach telefonischer Absprache vereinbaren. Selbstverständlich bietet das Arthrose Center, ebenfalls mit Termin und genauso kostenfrei, Beratungen zum Repuls Tiefenstrahler – kaltes pulsierendes Rotlicht – an. Als einziger Hot-Spot im Norden ist die Arthrose B+D Center GmbH vom Hersteller in Österreich über das ArthroseNetzwerk Deutschland befugt, dieses Gerät – freigegeben ab sechs Jahren – an den Verbraucher nach entsprechender Einweisung zu entleihen. Das kalte Rotlicht unterstützt bei sämtlichen Entzündungen, Rheumaerkrankungen und sonstiger Schmerzbehandlung sowie bei der Verbesserung der Wundheilung.

Arthrose B+D Center GmbH

Holtenauer Straße 238, Kiel

Tel. 0431/38034470