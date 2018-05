Stress, geringer Selbstwert, Depressionen, Traumata und Ängste verändern die Reaktion des Immunsystems und endokrinen Systems, woraus eine Vielzahl von Beschwerden resultiert. Im Stress-Management-Training vereint Susanne Sahlée Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie mit der Hypnosetherapie für Kinder und Erwachsene, wobei jedes Training individuell auf den Patienten angepasst wird. Ergänzend können verschiedene Laboruntersuchungen wie Stuhl- und Speicheltests zum Einsatz kommen, die die körperliche Gesamtsituation aufzeigen.

In folgenden Veranstaltungen in der Praxis hat der Interessierte die Möglichkeit, mehr zum Thema Stress und Darmgesundheit mit seinen gesundheitlichen Folgen zu erfahren: Am 9. Juni, 23. Juni und 14. Juli von 15 bis 16 Uhr geht es um Anti-Stress Hypnosen (Kosten: 25 Euro p.P.). Am 30. Juni stehen zudem zwei Vorträge auf dem Programm: Von 15 bis 16 Uhr geht es um das Thema Darmgesundheit und von 17 bis 18 Uhr um Stress und seine gesundheitlichen Folgen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten.

Um die Methode näher kennenzulernen, können die Besucher an einer der Anti-Stress-Hypnosen teilnehmen.

Alle Veranstaltungstermine unter www.hypnose-hafen-kiel.de oder www.heilpraktikerin-in-kiel.de

