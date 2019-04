Ob Tische, Schränke, Betten oder Badmöbel, jedes Stück ist ein Unikat und kann in allen Farbvarianten – das gilt selbstvertständlich auch für Schrankgriffe – gefertigt werden, sodass eine einheitliche Farblinie in den Räumlichkeiten realisiert werden kann. Dabei kommen nur natürliche Materialien zum Einsatz. „Seit Neuestem arbeiten wir mit einer CNC-gesteuerten Fräse, die natürlich einige Arbeitsabläufe erleichtert und optimiert – eine tolle Ergänzung zu den ,traditionelleren’ Handarbeiten“, sind sich die Inhaber Christian Maas und Volker Bluhm einig, die seit mittlerweile 17 Jahren Tischler ausbilden und ihre hohen Ansprüche an das Handwerk an die Azubis weitergeben. „Wir wollen stets die beste Qualität abliefern. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir einen Esstisch für eine Familie fertigen oder gleich bei einem Großprojekt zehn Wohnungen mit Parkett ausstatten. Erst wenn die Kunden zufrieden sind, sind wir es auch.“

Raumkreativ Tischlerei MB

Eckernförder Straße 44, Kiel

Tel. 0431/2107880

www.raumkreativ.com