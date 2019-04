„Wir unterstützen unsere Kunden unter anderem in den Bereichen Alltagshilfe und -betreuung, Haushaltshilfe oder bieten auch Begleitungsdienste an“, erklärt Consuelo Camacho, Firmenchefin des familiengeführten Unternehmens. „Dem Tag mehr Leben geben, lautet unser Motto“, so Camacho weiter. Die Leistungen der Hausengel werden nicht nur von Senioren beansprucht, die im Laufe der Zeit an Kraft und Mobilität eingebüßt haben, sondern auch von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Problemen. „Viele Kunden wissen leider gar nicht, dass unsere Leistung bereits ab Pflegegrad 1 abgerechnet werden kann.“ Und auch, dass das nicht in Anspruch genommene Guthaben des vergangenen Jahres Ende Juni dieses Jahres verfällt, sei vielen nicht bewusst. Bei Oma Irmas Hausengeln stehen die Kunden und ihre individuellen Wünsche im Mittelpunkt. Informationen sowie individuelle Beratung gibt es unter Telefon 04321/5 64 76 63

