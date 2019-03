Im Februar überreichte Christian Weis von Creditreform Neumünster den Geschäftsführern Heiko Krug und Gunnar Hanno das aktuelle Zertifikat. „Das gibt uns wieder die Bestätigung, dass unsere Entwicklung sehr positiv ist. Wir haben im letzten Jahr rund 800 Bauherren den Traum vom Eigenheim verwirklicht. Dieses große Vertrauen seitens unserer Kunden freut uns sehr. Die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert ist ein weiteres Zeichen dafür, dass unsere Kunden mit Team Massivhaus einen zuverlässigen Baupartner an ihrer Seite haben“, so Geschäftsführer Heiko Krug. Basis der Zertifizierung ist eine professionelle Jahresabschlussanalyse der Creditreform Rating AG. Hinzu kommen Daten der aktuellen Wirtschaftsauskunft sowie Einschätzungen zur aktuellen Situation und den Zukunftsperspektiven des Kandidaten, die in einer persönlichen Befragung ermittelt werden. Die Team Massivhaus GmbH erfüllte dabei alle Kriterien in besonderem Maße.

Zur Sicherung des Qualitätsstandards wird das Zertifikat nur für einen Zeitraum von einem Jahr verliehen und die Bonität des Unternehmens permanent überwacht. Das stellt sicher, dass die Zertifizierungskriterien dauerhaft eingehalten werden. Mit dem CrefoZert bietet Creditreform mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, die eigene Bonität gegenüber Dritten zu kommunizieren. Die gute Bonität vermittelt Bauherren und Mitarbeitern Stabilität und Sicherheit als Voraussetzung für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen.

Team Massivhaus GmbH

Hollerstraße 128, Büdelsdorf

Tel. 04331/331100

www.team-massivhaus.de