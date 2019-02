Als Premiumpartner von Immobilienscout 24 erhält er regelmäßig höchste Kundenbewertungen. Von der professionellen Beratung bis zur letztendlichen Schlüsselübergabe bietet der Immobilienexperte seinen Kunden einen Rundum-Service und agiert bei jedem Objekt so gewissenhaft, als wäre es sein eigenes. Auf Wunsch beschafft er auch notwendige Bauunterlagen, Energieausweise und Grundbuchauszüge. Frank Arndt übernimmt die marktgerechte Bewertung, erstellt Exposés und kümmert sich um die Vertragsverhandlungen und Terminabsprachen sowie um den Kaufvertrag. „Natürlich bin ich auch bei den Beurkundungen und der finalen Übergabe der Immobilie anwesend und vertrete meine Kunden. Nur eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bringt den Erfolg“, erläutert der Immobilienexperte. Außerdem kann der Kunde zusätzliche Unterstützung in den Bereichen Hausverwaltung, Finanzierung und Versicherung in Anspruch nehmen, denn Frank Arndt arbeitet am Exerzierplatz in einer Bürogemeinschaft mit selbstständigen Bankkaufleuten, Versicherungsexperten und Hausverwaltern.

Frank Arndt e.K.

Exerzierplatz 7, Kiel

Tel. 0431/6401680

info@fa-immobilien.de

www.fa-immobilien.de