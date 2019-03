Und so beginnen die Probleme: Was soll mit der geerbten Immobilie geschehen, wie viel ist sie überhaupt wert? Unterschiedlicher können die Ansichten und Begehrlichkeiten in diesen Fällen oft nicht sein. Genau an dieser Stelle braucht man Hilfe vom Fachmann, damit eine sinnvolle und faire Einigung erzielt werden kann. Premium Immobilien Nord GmbH – das sind Diplom-Sachverständige DIA für bebaute und unbebaute Grundstücke, die seit nunmehr fast 30 Jahren erfolgreich in dem Geschäft arbeiten, wissen, wovon sie reden, und die Lage einschätzen können. Neben der Kompetenz muss die Zusammenarbeit mit einem Makler von Vertrauen geprägt sein. Transparenz, Fairness, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit bilden die Firmenphilosophie. Das Ziel ist es, Kunden als Partner und Freunde zu sehen und sie in allen Phasen des Projektes zu begleiten – im wahrsten Sinne des Wortes.

„Wir kümmern uns individuell und intensiv um jedes Anliegen und entwickeln Modelle und Strategien, die unseren Kunden Vorteile bringen. Und zur Transparenz gehört auch, dass wir Sie auch schon vor einem Erbfall umfangreich und professionell beraten und das kostenlos und unverbindlich. Wir erläutern Ihnen schon heute in unserem Info-Forum „ WISSENteilen“, was Sie im Fall der Fälle beachten sollten. Seien Sie uns herzlich willkommen zur Veranstaltung ,Erben – und was dann?’“.

Hierzu lädt das Team von Premium Immobilien am Mittwoch, 3.April, um 17 Uhr in den KiWi-Tower ein. Die Info-Forum-Reihe geht am 24. April mit „Was wird mit der Immobilie, wenn die Scheidung droht?“ und am 8. Mai mit „Was wird mit der Immobilie, wenn man sie nicht mehr bewohnen will oder kann?“ weiter. Um Anmeldung wird gebeten.

Premium Immobilien Nord GmbH

KiWi-Tower

Am Kiel-Kanal 1, Kiel

Tel. 0431/361036

www.pi-nord.com