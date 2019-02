Zudem lädt sie alle Neukunden zu einem kostenlosen Beratungsgespräch zur Behandlung ihrer Wahl an. Bei Körperteam können sich Männer und Frauen dauerhaft von unerwünschten Haaren an Rücken, Beinen, Bikinizone, Gesicht, Achseln etc. trennen. Die Haut wird nicht nur haarfrei, sondern auch spürbar weicher und feinporiger – das lästige Rasieren, Epilieren, Wachsen und Zupfen hat dann endlich ein Ende. Wer zu jeder Zeit seinen Traumbody haben möchte und seine lästigen Fettpölsterchen am Bauch, Hüften, Oberschenkel etc. loswerden und auch straffen möchte, kann mittels Kryolipolyse die Fettdepots eiskalt abservieren. Spezielle Applikatoren setzen die zu behandelnde Körperregion ca. 60 Minuten einer konstanten Minus-Grad-Temperatur aus. Dabei kristallisieren die Fettzellen, ihre Nährstoffzufuhr wird unterbrochen und sie sterben ab. Für ein frisches, jugendliches Aussehen im Gesicht, Hals und Dekolleté bietet Körperteam die Mesoporations-Gesichtsbehandlung an. Mit der Mesoporation wird eine Verminderung von Falten und Linien, die Verjüngung des Hautbildes sowie die Erhöhung des Hautvolumens erreicht. Diese schonende, schmerzfreie und wirkungsvolle Anti-Aging-Behandlung macht die Haut nicht nur feinporig, zart und ebenmäßig, sondern ist auch erholsam und entspannend. Wenn man sich komplett fallen lassen möchte und eine Auszeit braucht, werden wohltuende Wellnessmassagen angeboten wie zum Beispiel Ayurvedische- und Hot-Stone-Ganzkörpermassage oder Fußreflexzonen-Massage. Weitere Behandlungen wie Fußpflege und klassische Gesichtsbehandlung gehören auch zum Angebot von Körperteam in Kiel.

Körperteam im Europahaus

Ziegelteich 29, Kiel

Tel. 0431/38783717

info@koerperteam.de

www.koerperteam.de