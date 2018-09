Nach ständigen Erweiterungen in der Innenstadt wurde der Firmensitz schon vor 15 Jahren in die Eckernförder Straße 337 verlegt. Hier präsentieren Falke Küchen nicht nur sämtliche Haus- und Einbaugeräte von Miele, sondern auch drei namhafte Küchenhersteller wie Warendorf, Ballerina und Häcker. „Wir zeigen in unserer Ausstellung Küchen für jeden Anspruch“, so Hermann Falke, „und können das gesamte Spektrum von der preiswerten Küche bis zur hochmodernen Lack-, Holz- oder Landhausküche mit Arbeitsplatten aus Holz, Granit, Quarzstein, Keramik Glas oder Corian, bis hin zur barrierefreien Küche anbieten.“ Das Traditionshaus mit eigener Tischler- und Kundendienstwerkstatt garantiert seinen Kunden höchste Qualität, Fachkompetenz und besten Service. Ob Modernisierung oder Planung einer neuen Küche, das Falke Team freut sich über zufriedene Kunden bundesweit und über die Grenzen hinaus. „Viele Auszeichnungen bestätigen den hohen Qualitätsanspruch“, so Hermann Falke. „Als ,1a-Fachhändler' wurden wir schon fünfmal hintereinander ausgezeichnet, als Topadresse durch die Magazine ,Der Feinschmecker' sowie ,A & W – Architektur und Wohnen'. Auch die Fachzeitschrift ,zuhause wohnen' prämierte Falke Küchen und Hausgeräte als eines von Deutschlands besten Küchenstudios mit Kochschule.“ Als Küchenplaner des Jahres 2016 wurde Hermann Falke mit dem ersten Platz unter bundesweiten Bewerbern ausgezeichnet „Diese Auszeichnungen geben uns immer wieder Ansporn“, so Hermann Falke, „auch weiterhin hoch motiviert mit allen Mitarbeitern Kundenwünsche zu erfüllen.“

Falke Küchen und Hausgeräte

Eckernförder Straße 337, Kiel

Tel. 0431/5459304

http://www.falke-kuechen.de