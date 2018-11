„Menschen, die bewegen“ ist dabei nicht nur der Slogan, sondern auch die beste Beschreibung des gesamten Teams, das seit der Gründung im Jahr 1998 von damals drei auf heute rund 150 Mitarbeiter gewachsen ist. Von Anfang an dabei und noch heute aktiv sind die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Tobias Hohmann und Horst Joerß, die das Unternehmen mit nachhaltigen Investitionen in Service und Leistungen dahin führten, wo es heute steht. MediCar fällt durch die charakteristischen roten Fahrzeuge mit dem gelben C auf und hat sich in den Jahren zu einem Spezialisten im Bereich der Personenbeförderung entwickelt. Ein Großteil der Fahrzeuge ist mit speziellen Liftanlagen zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern ausgestattet. In den Kreisen Pinneberg und Ostholstein ist MediCar zurzeit in der Schülerbeförderung aktiv. In Neumünster und Kiel können neben Institutionen und Behörden, auch Privatpersonen den Service nutzen. Um eine Fahrt zu bestellen, genügt ein Anruf – den Rest erledigt das freundliche Disponenten-Team.

MediCar GmbH & Co. KG

Wittland 2–4, Kiel

Tel. 0431/6611450

http://www.medi-car.info