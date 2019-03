Die KVG berät direkt vor Ort. Am Freitag, 29. März, von 10 bis 18 Uhr steht auf dem Gelände der Assmann GmbH ein KVG-Bus bereit. Die Experten von Assmann zeigen Tipps und Tricks beim Ein- und Ausstieg, erklären genau, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die neue Regelung zur Mitnahme von E-Scootern in Bussen greift, und präsentieren an diesem Tag neue und gebrauchte Scooter und Rollatoren zu interessanten Sonderpreisen. Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt!

Assmann GmbH

Edisonstraße 46, Kiel

Tel. 0431/7757320

www.assmann-kiel.de