Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich beim Wunsch der Traumküche „nur“ um eine Küchenzeile oder eine große Küche mit Kochinsel handelt – bei Küche & Co findet jeder sein passendes Modell. Alle Musterküchen stehen direkt im Studio, sodass die Kunden gleich vor Ort sehen können, wie ihre neue Küche aussieht. Sollten die Maße nicht hundertprozentig passen, können alle Modelle auf Wunsch auch gerne erweitert werden. Bei Küche & Co kauft man seine Küche ganz individuell „à la carte“. „Wir haben eine große Auswahl an Modellen, Farben, Arbeitsplatten und Griffen, zusätzlich clevere Schranklösungen mit modernster Technik.“ Die beiden Küchenprofis Stefan Schmidt und Ralf Janoska stehen ihren Kunden bei der Planung ihrer Traumküche kompetent zur Seite. Über modernste 3D-Computerprogramme fertigt Küche & Co sogar ein fotorealistisches Bild der Küche. Wer lieber dort beraten werden möchte, wo seine neue Küche stehen wird, für den kommt Küche & Co auch gerne kostenfrei nach Hause. Und bei Rabatten bis zu 70% macht das Küchen kaufen dann gleich doppelt so viel Spaß.

Küche & Co Kiel

Sophienblatt 88-90, Kiel

Tel. 0431/26098660

www.kueche-co.de/kiel