Neben den beiden erfolgreich geführten Standorten in Flensburg übernimmt der 34-Jährige jetzt die Filiale in der größten Hafenstadt an der Ostseeküste, um die Kieler mit leckeren Fisch-Variationen zu verwöhnen. 60 Sitzplätze auf insgesamt 198 m² laden zum Schlemmen und Genießen ein. Freuen dürfen sich die Gäste auch in Zukunft auf abwechslungsreiche Tellergerichte und attraktive Snacks zum Mitnehmen. „Ich möchte unsere Gäste mit frischen, qualitativ hochwertigen Produkten verwöhnen und mit einem wechselnden Angebot überraschen. Hinzu kommt ein erstklassiger Service, damit sich unsere Gäste in unserer Filiale rundum wohlfühlen“, sagt Lucas Rokicki. Lucas Rokicki und seine 13 Mitarbeiter freuen sich die Gäste ab dem 1. September begrüßen zu dürfen.

NORDSEE im Sophienhof

Sophienblatt 20, Kiel

http://www.nordsee.com