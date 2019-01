KIEL. Am gestrigen Freitag hat die NetUSE AG gemeinsam mit Ihren Partnern und marktführenden Herstellern der IT-Branche zum 21. Mal die jährlich stattfindende Hausmesse NUBIT durchgeführt. Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Jörg Posewang wurde die Veranstaltung in der Halle 400 am Vormittag durch Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, mit Ihrer Keynote „IT-Sicherheit und Datenschutz: Das eine tun und das andere nicht lassen“, eröffnet. Anschließend erhielten die knapp 500 Besucher in 40 Fachbeiträgen und Workshops Informationen über aktuelle Entwicklungen in der IT. Schwerpunktthemen dieser Veranstaltung waren die IT-Sicherheit, Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und im IT-Betrieb, sowie der Datenschutz und die EU-DSGVO inklusive Beiträgen von Juristen mit Berichten zur aktuellen Situation. Nach dem offiziellen Ende des Messe- und Kongresstages um 18:00 Uhr tauschten sich die Besucher auf der NUBIT Networking Night, teilweise bis in die frühen Morgenstunden, angeregt über die Erlebnisse des Tages aus.

Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, hielt die Keynote „IT-Sicherheit und Datenschutz: Das eine tun und das andere nicht lassen (Foto: NetUSE AG)

Dieses Jahr wurde die Veranstaltung erstmalig öffentlich beworben und Messe- und Kongresstickets angeboten. In der Vergangenheit hatte sich die NetUSE AG mit der Veranstaltung eher auf Ihre eigenen Kunden und Partner fokussiert. Die letzten Jahre kamen jedoch immer mehr Anfragen von IT-Interessierten hinzu, die ebenfalls gerne von den hochwertigen Inhalten profitieren wollten. „Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mit dieser Maßnahme ab 2019 die NUBIT auch für andere Unternehmen und Institutionen zu öffnen!“ sagte Sascha Szkaradkiewicz, Marketing Manager der NetUSE AG.

Angefangen hatte alles 1993 in der Kantine des Business Campus Kiel-Suchsdorf, auch heute noch Stammsitz der NetUSE AG. Damals noch eher rustikal auf Bierbänken, mit überschaubarer Agenda und einer geringen Anzahl an Partnern und Gästen. Dennoch war es ein wichtiger Meilenstein für die NetUSE AG, so früh den Grundstein für den aktiven Austausch zwischen Kunden, Partnern und dem eigenen Unternehmen zu legen. Im Laufe der letzten 21 Jahre hat sich die NUBIT zur größten IT-Hausmesse Norddeutschlands entwickelt, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und Publikum aus weiten Teilen des Bundesgebietes anzieht. Ein Rückblick auf die NUBIT 2019 und Informationen zur bevorstehenden NUBIT 2020 werden bald auf der Website der NetUSE AG unter www.netuse.de zu finden sein.