Natürlich gibt es auch ein abwechslungsreiches „All You Can Eat“-Angebot, das nicht nur Susshi-Variationen, sondern auch viele kleinere Gerichte wie Bratnudeln oder Ente süß-sauer beinhaltet – ideal für Gäste, die sich für den Verzehr der Speisen Zeit nehmen möchten. Die Sushi-Platte ist ein kleines Kunstwerk für sich. In kreativer Handarbeit werden die Köstlichkeiten frisch an der Sushi-Bar zubereitet. Ramen ist ein bekanntes japanisches Nudelsuppengericht, das in vielen leckeren Varianten den Hunger stillt. Die Bentobox ist das ideale Mittagessen: abwechslungsreich, ausgewogen und schnell verzehrbar. Der ganz besondere Clou im „East“: Die Gäste können ganz bequem ihre Speisen und Getränke per Tablet am Tisch bestellen. Gerade beim „All You Can Eat“ oder mehreren Gängen sorgt dieses System für eine unkomplizierte und einfache Bestellung.

East

Dreiecksplatz 9, Kiel

Tel. 0431/58590438

www.east-kiel.de