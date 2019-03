„Ein Jahr schöne Männersachen“ – das wird mit vielen Aktionen gefeiert. Am 15. und 16. März laden das Team und Inhaberin Margrit Leuschner zu Kaffee und Kuchen ein. „Wir wollen mit unseren Kunden das erste Jahr in der Holtenauer Straße feiern und freuen uns schon auf die kommenden Jahre mit vielen Kunden und toller Mode“, so die Inhaberin. „ Signum & Friends feiert Geburtstag, aber die Geschenke bekommen Sie.“ Bei dem Gewinnspiel „Sechs gewinnt“ können die Kunden mit etwas Glück den Einkauf, ohne zu bezahlen, mit nach Hause nehmen. Viele schöne Sachen wie Sakkos von Distretto, Motivshirts und individuelle Signum-Hemden mit Foto- oder Musterdrucken bringen Farbe in die Kollektion.

Signum & friends

Männersache(n)

Holtenauer Straße 57, Kiel

Tel. 0431/69665848

www.schoene-hemden.de